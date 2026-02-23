Lluís Nacenta, nou director del Museu del Disseny de Barcelona

BARCELONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -
El gestor cultural Lluís Nacenta ha estat nomenat nou director del Museu del Disseny de Barcelona, després que la seva candidatura fos la seleccionada en el concurs convocat per l'Ajuntament, informa l'Institut de Cultura de Barcelona en un comunicat aquest dilluns.
La seva trajectòria abasta la gestió cultural, el comissariat d'exposicions, la docència universitària i l'escriptura: del 2018 al 2021 va ser director d'Hangar Fàbrica de Creació; va ser col·laborador "assidu" de la Fundació Mies Van der Rohe des del 2012, és patró la Fundació COAC i ha impartit docència i ocupat càrrecs a diverses escoles de disseny.
Actualment és cap d'esdeveniments i experiències expositives de l'empresa de producció audiovisual La Manchester; i com a comissariat, destaquen les exposicions 'IA, Intel·ligència Artificial', al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) amb el Barcelona Supercomputing Center i el Barbican de Londres, o la monogràfica dedicada a Brian Eno 'Lightforms/Soundforms', a l'Arts Santa Mònica.