Llach creu que "el primer racisme de l'ésser humà és cap a la seva mateixa raça, la dona"

Publica la novel·la 'El llibre daurat' amb les remeieres de teló de fons

BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -

El cantautor Lluís Llach ha tornat a l'edat mitjana amb la novel·la 'El llibre daurat' (Univers), amb les remeieres, el saber mèdic i l'exercici del poder com a teló de fons, i ha assegurat: "El primer racisme de l'ésser humà és cap a la seva mateixa raça, la dona. El racisme no comença en la pell, comença en el sexe".

En una trobada amb els mitjans aquest dilluns, ha assegurat que no només ho fa un masclisme social sinó que quan entra la moral religiosa exerceix "un racisme espectacular", que presenta la dona com la culpable dels mals.

'El llibre daurat' --que es publica aquest dimarts-- ressegueix la història d'Arnau Feiner i el seu fill Genís que tenen l'ideal de guarir malalts combinant els remeis tradicionals i el nou saber que s'obre a les universitats al segle XIII, però que xocarà contra les institucions mèdiques de l'època que volen posar fi a la tradició remeiera.

CAÇA DE BRUIXES

Llach (Girona, 1948) ha explicat que el punt de partida de la novel·la és quan descobreix que la Inquisició "només va matar bruixes en uns anys molt precisos, sota l'autoritat de Diego Sarmiento" a la Corona d'Aragó durant el segle XVI i que l'Església defensava aquestes dones, la qual cosa el va portar a investigar sobre la qüestió.

Ha dit que la novel·la comença en un temps en el qual conviu el saber mèdic aristotèlic --basat en els quatre humors i que feia que la gent recorregués als remeis-- i el sorgiment d'un nou saber amb els metges jueus i musulmans, la qual cosa l'ha portat a documentar-se durant dos anys i mig.

Per ell, que l'Església defensés les remeieres és "excepcional" i ha considerat que ho fa perquè el seu poder s'expandia més enllà dels poders econòmics i d'espasa, per la seva capacitat d'arribar a tot el territori, mentre que les institucions mèdiques que estan ressorgint en aquell moment les veuen com adversàries.

SOBRE LES REMEIERES

Ha dit que aquestes institucions observen que passen els decennis però que la gent continua anant a les remeieres, que eren respectades i odiades per la seva llibertat: "No he conegut cap altre ofici i activitat que els donés aquesta possibilitat de realització, independència i autonomia".

El cantautor ha assegurat que l'espai en el qual situa la novel·la és ficcionat, amb un comtat de Montalt, però que la resta està documentat i el context "fonamentat".

LITERATURA

Cinquena novel·la de Llach, l'autor ha afirmat que no havia pensat a escriure mai i que ha descobert la passió de poder aprendre i comprovar que certs fets històrics o conceptes assumits cauen: "Soc feliç escrivint".

Llach ha dit que no sap quin gènere serà el del seu pròxim llibre, però creu que no farà més novel·la històrica perquè ja se sent "massa còmode" després d'aquest i l'anterior 'Escac al destí'.