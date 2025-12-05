Lluís Homar aborda la llibertat i el poder a 'Bach - Dostoievski - Messiaen'

GIRONA 5 des. (EUROPA PRESS) -
El festival Temporada Alta acull 'Bach - Dostoievski - Messiaen', espectacle de Lluís Homar juntament amb el duo de pianistes Emili Brugalla i Vesko Stambolov en el qual s'aborda la llibertat i el poder, informa l'organització en un comunicat d'aquest divendres.
Es tracta d'un espectacle que es podrà veure en una única funció, aquest diumenge a l'Auditori de Girona i que combina dramatúrgia, paraula i música per "explorar el conflicte etern entre llibertat i autoritat", en un format que evoca un 'auto sacramental' contemporani.
La peça parteix d'un dels textos "més commovedors i filosòfics" de Dostoievski, 'El gran inquisidor': ambientat en una Sevilla del segle XVI, Jesús reapareix misteriosament, fa dos miracles i és empresonat pel cardenal inquisidor, que li imposa un monòleg sobre el poder, la submissió i la necessitat de control.
Homar encarna aquesta paraula autoritària mentre que el silenci de Jesús es contraposa musicalment amb dues de les investigacions "més profundes sobre l'espiritualitat del segle XX": les Chorals de Bach en l'adaptació per a dos pianos de György Kurtág, i les Visions de l'Amen d'Olivier Messiaen, que obren i tanquen l'espectacle.
L'espectacle "indaga en el conflicte essencial entre llibertat i servitud, entre l'esperit que busca transcendència i els règims que el volen sotmetre" i la dramatúrgia crea un espai on la música sacra dialoga amb el text.
La peça continua la trajectòria de Lluís Homar en les interpretacions de textos clàssics, com 'Terra Baixa' o 'Cyrano' i "consolida" la seva aliança creativa amb el Temporada Alta.