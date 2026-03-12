Lluís Busquets novel·la a 'Placebo' l'impacte de l'amor d'una professora universitària i un alumne

Un terç de l'obra és un poemari de la protagonista creat per l'autor
BARCELONA, 12 març (EUROPA PRESS) -
L'escriptor Lluís Busquets i Grabulosa acaba de publicar 'Placebo' (Stonberg Editorial), una novel·la sobre l'amor entre una reconeguda poetessa i professora universitària i un estudiant, que escandalitzen el seu entorn per trencar les convencions.
L'autor ha explicat a Europa Press que narrar la relació extramatrimonial d'una dona madura, Sira, amb un jove, Manuel, li serveix per reflexionar sobre el placebo, "un succedani del que els humans poden necessitar".
"Justament Sira demana que la relació amorosa sigui real, i no substitutòria com li ha passat amb el seu marit", explica Busquets, que planteja al lector si hi pot haver amors fraudulents, de la mateixa manera que existeixen placebos terapèutics.
El llibre parteix de la mort de la dona, quan els seus fills troben antics poemes seus dedicats a un estudiant: Busquets va crear aquests versos, que ocupen el terç central de l'obra.
"M'he hagut de posar a la pell d'una professora enamorada d'un alumne", ha dit l'autor, que ja té publicats quatre poemaris en diferents èpoques de la seva vida, tot i que no ho havia fet mai amb la veu d'una dona.
ESPIRITUALITAT I EROTISME
Aquests versos serveixen per expressar la part espiritual de l'amor: "A més de carn, som pneuma, i l'amor humà té una part d'erotisme i una altra d'espiritualitat; és Eros i Àgape", segons Busquets.
Els dos amants són protagonistes de la novel·la, que reflecteix la vivència de tots dos, però en el text pesa més com ella viu la relació i com la reflecteix en els seus poemes.
"APARENT IMMORALITAT"
La resta de personatges s'escandalitzen davant l'"aparent immoralitat" dels poemes, la qual cosa contrasta amb el concepte d'amor de la professora-poetessa.
Aquesta és la novena novel·la per a adults de Busquets (Olot, Girona, 1947), que ha publicat un centenar de llibres de tots els gèneres i ha estat filòleg, professor de llengua i de literatura i periodista (avui col·labora en el 'Diari de Girona').