Lluís Busquets i Grabulosa publica el seu tercer dietari, 'Sense alçar la ploma' (2013-17)

Els 3 volums sumen més de 20 anys de dietaris que combinen vivències i reflexió sociopolítica
L'escriptor Lluís Busquets i Grabulosa ha publicat el seu tercer dietari memorialístico, 'Sense alçar la ploma' (Parnass), que abasta des de 2013 fins a 2017, que van ser anys de la seva jubilació però també dinàmics.
L'autor ha explicat a Europa Press que escriure un dietari ajuda a no distorsionar la realitat: "Ordenes idees, repenses esdeveniments, t'obligues d'alguna manera a ser fidel amb tu".
En aquest volum reflecteix els llibres que va escrivint en altres gèneres, els articles que va publicant, la seva impressió de com evoluciona el procés independentista, el seu contacte directe amb líders polítics i amb altres intel·lectuals i artistes, l'evolució de l'Església, els seus viatges amb la família, les seqüeles d'una malaltia, la vida del seu fill, la mort del seu germà i altres experiències, tant personals com a comunitàries.
SINCERITAT AMB EL LECTOR
Busquets ho publica amb el mateix compromís de sinceritat davant del lector que té quan exerceix el periodisme: "Un periodista d'opinió, com l'és un servidor, té el que els entesos denominen 'pacte de la veritat amb el lector', i aquí es juga la credibilitat".
"Diria que un dietarista amb voluntat de deixar una memòria escrita encara ha de complir millor aquest pacte", ha afegit.
L'escriptor Agustí Pons afirma en el pròleg que "sota la imatge d'un savi enciclopèdic s'amaga un personatge capaç d'analitzar la realitat amb lucidesa implacable", perquè coneix l'ànima humana i tots els ressorts que l'empenyen, diu.
DIETARIS DES DE 1981
Els tres volums de dietaris superen els 20 anys de vivències i de reflexió sobre els problemes sociopolítics que li preocupen.
Els dos anteriors són 'Mirall ustori', sobre 1981-87 (Parnass 2000), i 'Embastis i piripius', sobre 1999-2007 (Parnass 2022), on ja explicava la seva vida professional i personal, fonamentalment entre Barcelona i Olot (Girona).
Lluís Busquets i Grabulosa (Olot 1947) ha estat professor de llengua i literatura; periodista (avui col·labora en el 'Diari de Girona'); autor d'uns 100 llibres de tots els gèneres; doctor en Filologia Catalana; llicenciat en Filologia Hispànica, Filosofia, Teologia i Ciències de la Informació; i és membre de la junta de l'Associació 'Cristianisme al segle XXI' i del consell de redacció de 'El Pregó'.