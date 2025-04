Lluís Busquets i Grabulosa publica 'Un món de mones', una reflexió teatral sobre la realitat i la quarta paret

GIRONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -

L'escriptor Lluís Busquets i Grabulosa acaba de publicar 'Un món de mones. Els límits de la ficció teatral' (Editorial Oliveras), un muntatge de monòlegs teatrals que ironitzen sobre la realitat i replantegen a més la quarta paret i la relació actor-espectador.

En el pròleg, el periodista i productor Toni Soler justifica el títol afirmant que l'obra és una prova de la creativitat de l'autor, de la seva mirada atenta a la realitat, amb un text ple de "discursos torrencials, paròdies esmolades de l'actualitat més recent, personatges de titular de diari convertit en audaç caricatura".

Justifica també el subtítol, en definir aquesta obra com un constant joc de miralls entre actors i espectadors: "ens recorda que la quarta paret és sovint il·lusòria i que entre una obra de teatre i la gran comèdia de la vida els límits són boirosos i desitgen ser profanats".

També s'hi ha referit l'actriu Carrie Dorca durant la presentació del llibre en el Casino Olotí: més enllà de la crítica social d'aquests monòlegs, els espectadors trenquen la quarta paret en el text i es rebel·len volent prendre el paper de l'autor i del director de muntatge, per "demostrar que els límits de la ficció teatral no són fixos".

L'autor ha concretat que dos Speakers (un home i una dona) i un Arlequí comencen l'obra introduint els personatges que reciten cada monòleg, però en el segon acte alguns espectadors "es rebel·len com a tals, trenquen la quarta paret, volen esdevenir actors i canviar el fil de tota l'acció teatral".

"Es deixen a la intempèrie les costures de la ficció teatral, cosa que també qüestiona els límits de la vida: si estem sotmesos a un paper, la proposta és eixamplar-lo i anar més enllà dels límits imposats", ha afegit.

EL TEATRE AMATEUR

A més, considera que és un muntatge teatral pensat en gran part per a amateurs o aficionats i perquè no hagin de memoritzar molt, i fins i tot poden fer servir un faristol per posar-hi el text.

Ha deixat clar que els grups teatrals poden esmenar i suprimir tot el que creguin convenient per aconseguir un millor efecte del seu contingut.

Busquets ha dit que va començar escrivint un divertimento però després va voler "posar-hi sal i pebre", i alguns monòlegs tenen el seu origen en dos llibres de contes seus: '(Qu)eixalades' (1982) i 'Assassinat al Pati dels Tarongers i altres contes polítics' (1995).

PROFESSOR DE TONI SOLER

Lluís Busquets i Grabulosa (Olot, Girona, 1947) és escriptor, periodista, filòleg i va ser professor de llengua i literatura (Toni Soler explica en el pròleg que va ser alumne de Busquets, que al seu torn havia estat alumne de la seva mare, l'escriptora Carme Guasch).

Ha publicat llibres pedagògics, d'assaig (literari, polític, biogràfic, religiós), d'entrevistes, ficció (novel·la i conte per a joves i també per a adults), dietaris, poesia i teatre.