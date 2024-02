Lluís Busquets i Grabulosa presenta la seva nova novel·la, sobre la vida entre el mal i el bé

La música és el contrapunt a 'Quan la música s'esquerda', sobre una saga barcelonina des del XIX

L'escriptor Lluís Busquets i Grabulosa ha presentat aquest dijous a Barcelona la seva nova novel·la, 'Quan la música s'esquerda' (editorial Comte d'Aure), que narra la història d'una saga barcelonina de músics des del segle XIX fins avui com una reflexió sobre el sentit de la vida entre el mal i el bé.

L'ha presentat durant un acte a l'Ateneu Barcelonès en què han participat l'editora Esther Mary Aure, el filòsof Bernat Dedéu, la monja i activista social Viqui Molins, el crític musical i cultural Jaume Comellas i l'expert en cant Juanjo Monferrer.

Dedéu ha destacat que aquesta reflexió sobre el mal i el bé remet a una constant de Busquets: el rerefons bíblic de llibres anteriors, tant de ficció com d'assaig, fruit de la seva formació teològica a més de filològica.

Per a Dedéu, els tres segles d'història pels què passa la novel·la reflecteixen mals que afecten tothom, com la Guerra Civil, però també les desgràcies personals que irrompen en les vides de cadascú i que viuen els personatges: "Què passa amb els mals que no mereixem?".

Busquets ha assentit i també ha confirmat que la seva novel·la té rerefons bíblic en algunes d'aquestes vivències afectades pel mal: "Es pot perdonar l'enemic?", ha preguntat al lector.

Bernat Dedéu ha afegit que la música és (tant en aquesta obra com en la pròpia vida de Dedéu) "un factor de transcendència que allunya del mal i es converteix en redemptora".

A més, considera que és una novel·la "bastant contracultural, perquè és antiga i d'ofici", ja que és estructurada (a diferència del que Dedéu veu en moltes novel·les actuals), i també perquè sap dur al lector cap a on vol.

MÚSICA I "ERUDICIÓ"

També Juanjo Monferrer ha destacat la música: ha explicat que els referents musicals al llarg de la narració es veuen interromputs pel mal, de manera que la vida es reflecteix com a "escenari de la lluita del bé contra el mal".

Jaume Comellas, històric exdirector de la Revista Musical Catalana, ha destacat els aproximadament 80 personatges de la música que apareixen en el text i l'erudició amb què Busquets els tracta, a més de "l'exactitud històrica" amb què aborda la música i els fets històrics.

Viqui Molins, que apareix en la novel·la, ha destacat "l'erudició" de l'autor reflectida en l'obra, i que la saga familiar novelada permeti aprofundir en la psicologia dels personatges.

A més, ha donat fe de com Busquets reconstrueix l'època que ella mateixa (nascuda l'any 1936) ha viscut, i també ha destacat la barreja de personatges ficticis i reals.

L'editora Esther Mary Aure ha valorat la construcció dels personatges, el reflex del mal, però també del bé, i el valor del perdó, i ha considerat que és la novel·la "més reeixida" de Busquets.