Llúcia Garcia guanya el Premi Gaudí a millor interpretació revelació per 'Romería'

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 8 febr. (EUROPA PRESS) -
L'actriu Llúcia Garcia ha guanyat aquest diumenge el Premi Gaudí a la millor intepretació revelació pel seu paper en la pel·lícula 'Romería', de Carla Simón, en la gala que se celebra en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
Garcia optava al premi junt amb Bernat Solé Palau per 'Estrany riu'; Elvira Lara per 'Los Tortuga' i Jan Monter Palau, també per 'Estrany riu'.
L'actriu ha afirmat en rebre el premi que no pensava que faria una pel·lícula, ha agraït a Carla Simón la confiança, i ha subratllat que el guardó és "per a molta més gent".