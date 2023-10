El Lliure i la Diputació de Barcelona impulsen la cultura al territori amb 'Perspectives'

BARCELONA, 4 oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Lliure i la Diputació de Barcelona han tornat a sumar esforços per impulsar la segona edició del programa 'Perspectives', que pretén portar experiències artístiques, culturals i educatives a poblacions de la demarcació de Barcelona.

Durant octubre i novembre es podran veure els espectacles 'Tot el que passarà a partir d'ara', 'RAVE', 'Un tros de pa' i 'L'última f**king nit', i els muntatges estaran acompanyats d'experiències culturals i educatives "que les contextualitzen" fora dels escenaris, ha explicat el Lliure en un comunicat aquest dimecres.

Com a novetat d'aquest any, a més de la 'Perspectiva social' i la 'Perspectiva de futur' per al públic infantil i familiar, s'hi incorpora la modalitat 'Perspectiva de futur +12', destinada especialment al públic adolescent i als instituts.

Hi participen un total de 13 municipis de Barcelona i 18 equipaments, que gaudiran de 9 activitats del Lliure en més de 20 sessions.

Els municipis són Santa Coloma de Gramenet (5 i 8 d'octubre), Prat de Llobregat (21 d'octubre), Torelló (27 d'octubre), Vilanova i la Geltrú (28 d'octubre), Terrassa (28 d'octubre i 5 de novembre), Sabadell (28 d'octubre), Calella (8 de novembre), Badalona (10 i 11 de novembre), Llinars del Vallès (11 de novembre), Premià de Mar (15 de novembre), Vilafranca del Penedès (17 de novembre), Rubí (25 de novembre) i Granollers (26 de novembre).