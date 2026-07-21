La llibreria Casa Anita de Barcelona, Premi Boixareu Ginesta dels editors

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
La junta directiva de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya (FGEE) ha atorgat el Premi Boixareu Ginesta al llibreter de l'any a la llibreria Casa Anita de Barcelona, que es lliurarà en la Fira Internacional del Llibre Liber, que se celebrarà a la capital catalana del 29 de setembre a l'1 d'octubre al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.
Amb el guardó, els editors reconeixen la seva trajectòria de més de dues dècades com a espai de referència en literatura infantil i juvenil i il·lustració, a més del seu compromís amb la promoció de la lectura, la creació artística i la vida cultural del seu entorn, informa aquest dimarts en un comunicat la FGEE i Fira de Barcelona.
Al capdavant del projecte hi ha Oblit Baseiria Virgili, llicenciada en Filologia per la Universitat de Barcelona i amb àmplia trajectòria en l'àmbit editorial que, després del seu pas per Columna Edicions i Grupo Planeta, on va exercir com a directora editorial, va impulsar el 2004 la llibreria.
Situada al barri de Gràcia, Casa Anita ha establert una estreta relació amb el seu entorn i ha participat en màsters i programes vinculats a la literatura infantil i la biblioteca escolar a Espanya i Sud-amèrica.
Casa Anita ha desenvolupat propostes artístiques i literàries adreçades a l'alumnat d'infantil, primària i secundària i manté una col·laboració activa amb centres escolars, i en els últims anys ha ampliat la seva activitat amb l'obertura de l'Obrador, que funciona com a sala d'exposicions, taller creatiu i punt de trobada per a presentacions.
La llibreria rebrà el Premi Boixareu Ginesta el 30 de setembre en un acte al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) durant el Liber 2026, en un acte en el qual també es reconeixerà la Biblioteca Regional de Múrcia, 'ABC Cultural' i la sèrie 'Anatomía de un instante'.