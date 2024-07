Un llibre recupera Enheduanna com a autora del primer text signat de la Història en el XXIII aC

La sacerdotessa acàdia va ser pionera signant durant una tradició literària anònima

Laura Rochera i Paco Moreno acaben de publicar un assaig en el qual raonen que "el primer text signat pertany a una escriptora", la sacerdotessa acàdia Enheduanna, del segle XXIII aC.

'Ella habla, las ciudades se derrumban' (editorial Espinas) es tracta d'un estudi sobre ella i la traducció dels tres cants considerats més importants per ella, amb introducció de la historiadora de l'art Ana Valtierra.

Va ser una sacerdotessa de l'Imperi Arcadi (Mesopotàmia) que "en una tradició literària anònima, va decidir signar les seves creacions, inaugurant així el concepte d'autoria", expliquen els autors en el llibre.

PETICIÓ AL MÓN ACADÈMIC

Rochera i Moreno lamenten que sigui un nom desconegut pel gran públic malgrat escriure 18 segles abans que Safo i 15 abans que Homer, i demanen que el món acadèmic la posicioni en el lloc que li correspon.

L'assaig constata que "no existeix cap publicació fora de l'àmbit acadèmic especialitzat que l'esmenti" i que els seus textos no s'han traduït per complet al castellà.

LES TRES PARTS DEL LLIBRE

La primera part de l'assaig aborda el context històric, l'escriptura cuneïforme, l'obra d'Enheduanna i, sobretot, per què va començar a signar.

La segona part, 'Ella habla', introdueix i publica la traducció de tres dels seus cants: 'Inanna' (deessa a la qual va dedicar la majoria dels seus textos), 'Señora del corazón más grande' i 'La exaltación de Inanna'.

La tercera, 'Las ciudades se derrumban', explica el seu llegat: entre altres conclusions, els autors afirmen que va escriure textos rics i complexos "molt anteriors" a obres que continguin diversos nivells de comprensió i intenció en el seu missatge, com 'L'Eneida', de Virgili.