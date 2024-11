Un llibre de Joaquim Vilarnau biografia 'L'estaca' de Llach i les seves gairebé 500 versions arreu del món

L'assaig inaugura el segell editorial Enderrock Llibres sobre música

BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

El periodista i escriptor Joaquim Vilarnau ha presentat aquest dijous en roda de premsa el llibre 'L'estaca. Crònica d'una cançó sense fronteres', que analitza la història i les gairebé 500 versions arreu del món de la cèlebre cançó de Lluís Llach: "És la contribució més important d'una cançó en català al cançoner revolucionari internacional".

El llibre, que inaugura el segell editorial Enderrock Llibres (Grup Enderrock), està prologat pel cantautor en forma de carta a 'L'avi Siset' de la cançó i que no és un personatge, sinó que era l'avi d'un amic de Llach.

La primera part del llibre és una extensa contextualització històrica de la cançó: al món (Llach considera que aquesta cançó és "filla del maig del 68"); a Espanya (el final del franquisme) i en la situació social i cultural de Catalunya (amb protagonisme de la Nova Cançó).

La segona part explica minuciosament com es va fer la cançó, com va néixer el 1968, i n'analitza la lletra, els conflictes amb la censura i altres fets vinculats.

I la tercera part reuneix les gairebé 500 versions gravades de la cançó, de tots tipus i èpoques: el 82% de les versions són del segle XXI; algunes tenen lletres traduïdes de l'original i d'altres no hi tenen gaire a veure; s'han editat a molts països i llengües, i una pàgina del llibre té imprès un codi per enllaçar amb Spotify i escoltar les versions que inclou aquesta aplicació.

SOLIDARNOSC I BIELORÚSSIA

Vilarnau ha explicat que des del 1968 va sorgir alguna versió però "el 1976 es disparen", any en què també sona la cançó a Polònia, on hi ha polonesos que acaben creient que és una cançó popular del seu país i arriba a esdevenir l'himne de l'històric sindicat Solidarnosc.

El periodista també ha destacat que actualment hi ha una versió "anti Lukaixenko" a Bielorússia

ENDERROCK LLIBRES

El cap de projectes de Grup Enderrock, Jordi Novell, ha celebrat el primer títol del segell editorial Enderrock Llibres, que es dedicarà a temes musicals en general i de la música en català en particular.

Els pròxims títols seran 'Història i poder del metal en català' (d'Eduard Cremades, Dani Farrús i Dani Morell), 'Canet Rock' (Dona Putx) i '100 anys en veu de dona' (Maria Picassó i el mateix Jordi Novell).