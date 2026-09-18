Un llibre homenatja al pintor Joan Hernández Pijuan dues dècades després de la seva mort

La web de l'artista preveu allotjar en 2027 el catàleg raonat de 2.000 pintures
BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -
La Virreina Centre de la Imatge ha celebrat un debat aquest divendres per presentar el llibre 'Complicitats - a Joan Hernández Pijuan', editat per l'Ajuntament de Barcelona per reivindicar la vigència del pintor català gairebé 21 anys després de la seva mort, el 28 de desembre de 2005 als 74 anys.
Han participat el director del Macba, Valentín Roma, que va encapçalar el projecte del llibre; el director del Museu Pati Herreriano de Valladolid, Javier Hontoria; el dissenyador gràfic i editor Salvador Saura (que va dissenyar la publicació amb Pau Aguilar Amorós), i la responsable del Llegat Hernández Pijuan, la seva filla Elvira Hernández, moderats per la galerista Àngels de la Mota.
El llibre inclou 32 textos que li evoquen, encapçalats per la seva dona, Elvira Maluquer, seguida dels artistes Susana Solano, Carmen Calvo, Ignasi Aballí i Sergi Aguilar, l'arquitecte Jordi Garcés, el dissenyador Antoni Arola, la crítica d'art María de Corral, la periodista Montse Frisach, els galeristes Peter Dittmar i Carina Andres Thalmann i el curador de la Col·lecció Ars Citerior, Javier B. Martín, entre altres, a més dels seus nets.
VALENTÍN ROMA
Roma ha explicat que va tenir "relació de mestre" amb ell i que va veure necessari un llibre en què cada col·laborador escrivís el que volgués, a més de les molts fotos que inclou.
Li recorda com un home molt obert quan no tothom era tan obert, i que va pertànyer a una generació de molt bons artistes, als quals s'ha de destacar: "Hauríem de fer una mica més".
ELVIRA HERNÁNDEZ
Elvira Hernández, en nom de la família, ha explicat que el llibre parteix que el també fill de l'artista Mateu Hernández va descobrir a Nova York un llibre similar sobre Richard Serra i va suggerir tenir-ho en compte: la dona d'Hernández Pijuan i Valentín Roma van impulsar llavors el projecte.
També ha dit que, després de 4 anys de treball, preveuen publicar en 2027 el catàleg raonat de 2.000 pintures refent completament la web actual sobre l'artista, però ha demanat millors marcs jurídics i fiscals per a processos com aquest sobre conservar el patrimoni artístic.
JAVIER HONTORIA I SALVADOR SAURA
Javier Hontoria no li va conèixer, ni coneixia a la seva família fins fa 4 anys, però tenia clara la vigència i referència de la seva obra: en plantejar l'exposició 'Llaurats' sobre ell al Pati Herreriano (2024-25) va descobrir el gran ordre amb que es conserva la seva obra des del Llegat.
El seu amic Salvador Saura ha recordat que amb 19 anys va començar com el seu ajudant (que era 20 anys major que ell) i que el pintor li va convidar a conèixer a la seva família i el seu estudi, que va freqüentar, i es van fer molt amics.
Ell i Aguilar han concebut un llibre auster, amb una selecció de fotografies en el seu estudi (moltes, de Martí Gasull), i tot en blanc i negre, malgrat la "exquisidesa" del tracte al color d'Hernández Pijuan, ja que no és un llibre per reflectir la seva obra, sinó sobre ell mateix.