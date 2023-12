Un llibre guia els adolescents per aprofitar les pantalles sense caure en l'addicció

David Bassa: "La solució no és renyar-los, sinó demostrar-los que els entenem"

BARCELONA, 28 des. (EUROPA PRESS) -

Els periodistes David Bassa i Marta Narberhaus i l'il·lustrador Kim Amate acaben de publicar el llibre 'Pantalles. Que no et dominin!' (Bindi Books) perquè els adolescents aprenguin a navegar en els dispositius electrònics aprofitant els seus avantatges sense caure en l'addicció.

En declaracions a Europa Press, Bassa ha assegurat que l'objectiu "no és teorizar ni renyar ni qüestionar", sinó explicar als joves per què poden caure en l'addicció i com evitar-la, sense demonitzar les pantalles.

Es dirigeix a lectors que estan passant de l'ensenyament de la Primària a la Secundària, quan comencen a tenir un telèfon mòbil per estar connectats amb els seus pares, encara que ho utilitzin per jugar enlloc de trucar: "El mòbil s'ha institucionalitzat com el símbol del pas de Primària a Secundària".

Però Bassa afegeix que els pares també hi descobriran les claus de l'addicció, com el domini de la dopamina i el disseny dels algoritmes: "Són addictes, com nosaltres, i la solució no és renyar-los, sinó demostrar-los que els entenem" i que ells poden ajudar-se a si mateixos.

El llibre raona de manera didàctica les proves científiques que la pantalla crea addicció, i explica quins límits d'ús han imposat pioners com Bill Gates, Steve Jobs i Mark Zuckerberg als seus propis fills.

ELLS TAMBÉ ESCRIUEN

Per ajudar els joves, el text inclou dos espais en blanc pautats on ells mateixos poden apuntar quantes hores es connecten cada dia de la setmana, i també escriure i signar un "contracte" amb els pares que inclogui un decàleg de normes d'ús.

Com tot el llibre es basa en casos reals, també alerta d'altres perills: la viralització d'imatges pròpies, el ciberassetjament, el buylling, el grooming, el griefing i molts altres, distingint bé cada risc.

ELS AUTORS

David Bassa, llicenciat en Ciències de la Comunicació, es va especialitzar en Narrativa Transmèdia i Storytelling, treballa en la televisió des de fa més de 20 anys i és director del Departament de Documentals de TVC - 3Cat.

Marta Narberhaus, doctora en Ciències de la Comunicació, és especialista en educació mediàtica i professora i investigadora de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Kim Amate és il·lustrador i dissenyador gràfic, especialitzat en el públic tant infantil com juvenil, i ha publicat a diversos països i editorials.