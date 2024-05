Un llibre analitza la supervivència de les biblioteques i el seu paper en la lluita contra la desigualtat

'Bibliotecas. Una historia frágil' homenatja aquests "refugis comunitaris" en l'era digital



BARCELONA, 25 maig (EUROPA PRESS) -

Els historiadors Andrew Pettegree i Arthur der Weduwen analitzen en el llibre Bibliotecas. Una historia frágil' (Capitán Swing) el paper que aquestes institucions han tingut en la lluita contra la desigualtat social i el control ideològic, la seva supervivència al llarg dels segles i la importància del col·leccionisme privat.

En unes declaracions a Europa Press, Pettegree ha afirmat que combatre la desigualtat social ha estat la principal missió de les biblioteques públiques des de la seva creació "i no hi ha dubte que això continuarà sent així: un refugi per a les persones sense llar, persones ansioses o solitàries, o simplement aclaparades per les complexitats de vida moderna".

Aquest paper dependrà en el futur de fins a quin punt la lectura continua sent un instrument decisiu en la socialització i l'educació: "En última instància, les biblioteques no poden assumir el paper de govern. Si combatre la desigualtat social deixa de ser part de la política pública, les biblioteques no hi poden fer gaire per omplir el buit".

Respecte a la convivència de les biblioteques amb internet, reflexiona: "Ves a qualsevol biblioteca ara i trobaràs línies d'ordinadors per a ús públic. En la primera dècada del segle XXI, la Fundació Bill i Melinda Gates va invertir milers de milions a permetre l'accés en línia a través de biblioteques públiques a Àfrica, Àsia i Amèrica del Sud i Central. Van veure això, amb tota raó, com un instrument vital d'empoderament en l'era digital".

Els autors del llibre creuen que les biblioteques són comunitàries per naturalesa i dubten que sigui possible combatre les conseqüències d'un món atomitzat on els humans es retiren al seu propi món electrònic privat.

COL·LECCIONISME PRIVAT

El llibre analitza com al llarg de la Història les biblioteques s'han abordat exclusivament en termes de grans edificis i col·leccions institucionals, quan en realitat gran part de les col·leccions procedeix de llibres que els ciutadans tenien a casa.

"El col·leccionisme privat sempre ha estat la base del llibre. Una forma d'autoeducació, un comfort per les pressions de la feina, un refugi en períodes d'adversitat política. Aquest és particularment el cas en temps de guerra o dislocació social, com hem vist en els conflictes de l'era moderna", afirma Pettegree.

Recorda que, durant el primer any de la guerra a Ucraïna, més de 300 biblioteques públiques van ser malmeses o destruïdes, però "els llibres continuen vius, en milers de còpies en mans privades. Continuen sent un arma vital en la lluita contra el control governamental de l'opinió i de l'esperit humà, paper que han exercit des que els primers llibres van circular en forma de rotllos de papir".