Llibertat vigilada per al menor detingut com a presumpte creador i administrador de Blocus Lleida

Lorena Sopêna - Europa Press
LLEIDA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
La jutgessa de la secció de menors del tribunal d'instància de Lleida ha acordat la llibertat vigilada per al menor de 16 anys detingut dijous a Bellmunt d'Urgell (Lleida) com a presumpte creador i administrador dels canals de comunicació de Blocus a la demarcació de Lleida.
En un comunicat aquest divendres, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) informa que també s'ha acordat la prohibició que el menor vagi a la ciutat de Lleida el 31 d'octubre i l'1 de novembre, per les previsibles mobilitzacions de Blocus, i una instrucció terapèutica.
Va ser detingut com a presumpte autor dels delictes de conspiració per la comissió de desordres públics i la incitació a cometre danys i saquejos a la ciutat de Lleida dissabte passat.
El detingut havia creat grups en diferents xarxes socials i missatgeria en els quals difonia contingut que incitava a cometre actes vandàlics, saquejos a locals comercials i atacs a les forces de l'ordre públic.
En aquests grups es planejava com s'havien de fer els saquejos i a quins establiments, com anar vestit per evitar ser identificat i, fins i tot, es parlava de fer servir la violència i artefactes lesius contra la policia.