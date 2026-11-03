Llibertat vigilada per a les menors detingudes per promoure saquejos

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La plaça 4 de la secció de menors del tribunal d'instància de Barcelona, en funcions de guàrdia, ha acordat la llibertat vigilada per a les dues menors detingudes a Barcelona per presumptament promoure actes violents i saquejos el 24 d'octubre en els canals comunicatius vinculats a Blocus, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat aquest dimarts.
Segons van informar dilluns els Mossos d'Esquadra en un apunt a X recollit per Europa Press, a les menors, de 14 i 17 anys, se les relaciona amb presumptes delictes de desordres públics agreujats per pillatge en una investigació amb la Policia Nacional.
Per la seva banda, segons va informar la Policia Nacional en un comunicat, les detingudes eren administradores de diferents grups creats per "facilitar la coordinació" dels participants en els aldarulls del 24 d'octubre, que es van saldar amb més de 130 detinguts.
L'accés a aquests grups s'hauria promogut amb cartells difosos per les xarxes socials que, al seu torn, incorporaven un sistema d'accés als canals des dels quals es "dinamitzaven i dirigien" els aldarulls i saquejos.
Per tot plegat, els investigadors sostenen que les detingudes haurien "participat activament" en la dinamització del grup.