Llibertat provisional per als menors sospitosos d'apallissar un sensesostre a Vilanova (Barcelona)

Seran citats a declarar "en principi" la setmana vinent

BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

Els quatre menors detinguts per presumptament apallissar un sensesostre el 25 de juliol cap a les 21 hores a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) han quedat en llibertat provisional en espera de ser citats davant el jutge.

Fonts de la Fiscalia han informat a Europa Press aquest dijous que els menors van quedar detinguts per un delicte de robatori amb violència i de lesions, i van declarar a la comissaria en presència dels seus representants legals --els seus pares--.

Després de declarar, es va decidir la seva posada en llibertat, ja que "no tenen antecedents per fets delictius violents".

A més a més, els menors tenen domicili conegut, per la qual cosa queda exclòs el risc de fugida i no hi ha cap motiu per considerar que no compareixeran davant la crida de la Fiscalia de Menors per declarar.

Durant aquest dijous, s'ha incoat l'expedient a la Fiscalia de Menors i està previst que siguin citats a declarar "en principi" la setmana vinent.