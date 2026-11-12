Llibertat provisional per a 16 dels 52 detinguts vinculats a disturbis de la vaga a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El jutjat d'instrucció de Barcelona han decretat llibertat provisional per a 16 dels 52 detinguts vinculats als incidents d'aquest dimecres a la capital catalana, imposant-ne a 7 la mesura cautelar de prohibició d'anar a manifestacions.
Així ho ha comunicat aquest dijous el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un missatge publicat en el seu perfil de la xarxa social X recollit per Europa Press.
Segons ha detallat l'alt tribunal català, les causes segueixen obertes a les places d'instrucció 25, 26 i 27 del Tribunal d'Instància de Barcelona pels presumptes delictes de danys, desordres públics, resistència i atemptat.