En llibertat provisional dos detinguts per un tiroteig amb un ferit greu a Llagostera (Girona)

GIRONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
El jutjat d'instrucció 2 de Girona ha acordat deixar en llibertat provisional amb personacions periòdiques al jutjat 2 persones detingudes per un tiroteig dilluns a la tarda a Llagostera (Girona).
Segons informa aquest dijous el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat, el jutjat els investiga pels delictes de lesions, tinença il·lícita d'armes i atemptat als agents de l'autoritat.
El tiroteig es va produir cap a les 19.30 hores al carrer Roser de la localitat i es va saldar amb un ferit que va ser traslladat a l'hospital en estat greu, tot i que no es tem per la seva vida.