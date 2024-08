En llibertat el primer mosso detingut per presumptament ajudar a Puigdemont

BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

El jutjat en funcions de guàrdia ha deixat en llibertat al primer dels dos mossos d'Esquadra detinguts per presumptament ajudar a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a eludir la seva detenció.

Fonts policials havien explicat aquest mateix dijous a Europa Press que el primer mosso detingut està suposadament vinculat al cotxe amb el qual Puigdemont s'ha anat després del seu discurs a Barcelona durant l'acte públic de rebuda que se li ha organitzat.

NO S'ACCEPTA L'HABEAS CORPUS

Fonts judicials han explicat a Europa Press que no s'ha acceptat l'habeas corpus' sol·licitat per la defensa del mosso i que, si finalment s'obre una causa judicial, se li citarà com investigat.

Les mateixes fonts han informat que, en practicar-se totes les diligències, ja no era necessari que el mosso continués detingut.

Un segon agent també ha estat arrestat per suposadament ajudar a l'expresident de la Generalitat.