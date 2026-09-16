En llibertat el fisioterapeuta detingut a Juncosa (Lleida) per presumptes tocaments a 3 pacients

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
LLEIDA 16 set. (EUROPA PRESS) -
La secció de violència sobre la dona del tribunal d'instància de Lleida ha acordat la llibertat, a disposició del jutge sempre que sigui requerit, del fisioterapeuta de 32 anys detingut dimarts pels Mossos d'Esquadra a Juncosa (Lleida) per presumptes tocaments a tres pacients.
Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en una anotació a X recollida per Europa Press, la causa està oberta per un presumpte delicte d'agressió sexual.
La policia catalana no descarta rebre més denúncies i manté la investigació oberta.