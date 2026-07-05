Publicat 05/07/2026 14:13

En llibertat el detingut per l'incendi de la Bisbal (Girona) després de passar a disposició judicial

Vista de l'incendi de La Bisbal d'Empordà, a 4 de juliol de 2026, a Cruïlles-Sant Sadurní de l'Heura, Girona, Catalunya (Espanya).
Lorena Sopêna - Europa Press

GIRONA 5 jul. (EUROPA PRESS) -

L'home detingut per la seva presumpta relació amb l'incendi iniciat aquest divendres a la Bisbal d'Empordà (Girona) ha quedat en llibertat aquest diumenge després de passar a disposició judicial de la plaça de guàrdia del tribunal d'instància de la Bisbal.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un missatge en 'X' recollit per Europa Press haurà d'estar a la disposició de la jutgessa sempre que sigui requerit.

L'home, que va ser detingut aquest divendres, està investigat en una causa per incendi forestal.

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