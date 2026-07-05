En llibertat el detingut per l'incendi de la Bisbal (Girona) després de passar a disposició judicial

Lorena Sopêna - Europa Press
GIRONA 5 jul. (EUROPA PRESS) -
L'home detingut per la seva presumpta relació amb l'incendi iniciat aquest divendres a la Bisbal d'Empordà (Girona) ha quedat en llibertat aquest diumenge després de passar a disposició judicial de la plaça de guàrdia del tribunal d'instància de la Bisbal.
Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un missatge en 'X' recollit per Europa Press haurà d'estar a la disposició de la jutgessa sempre que sigui requerit.
L'home, que va ser detingut aquest divendres, està investigat en una causa per incendi forestal.