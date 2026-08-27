En llibertat el detingut per cremar contenidors prop de Collserola (Barcelona)

BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
La plaça en funcions de guàrdia de detinguts 1 de Barcelona ha rebut aquest dijous a un detingut per danys a uns contenidors de residus i, després d'acollir-se al seu dret a no declarar, ha quedat en llibertat, encara que investigat per aquests fets, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.
Segons ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat fonts municipals, l'home va ser detingut el dimecres al matí com a sospitós de cremar de manera intencionada diversos contenidors al carrer Palamós.
L'arrest es va produir en una zona propera al punt d'inici de l'últim incendi de Collserola, que va arrasar 54 hectàrees del parc natural, i sobre el qual la Unitat de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals mantenen oberta una investigació.