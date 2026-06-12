Llibertat amb mesures cautelars per a Xavier Atance, detingut per una presumpta agressió sexual

BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
El productor de cinema Xavier Atance ha quedat en llibertat amb mesures cautelars després de la seva detenció dimecres arran de tres denúncies per presumpta agressió sexual a treballadores de la seva productora.
En un missatge a X recollit per Europa Press, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat que la magistrada de la plaça 6 de la secció de Violència sobre la Dona del Tribunal d'Instància de Barcelona ha decretat una ordre d'allunyament pel que fa a les víctimes, amb les quals li prohibeix que es comuniqui.
També li ha retirat el passaport i li prohibeix abandonar el país; la causa està oberta per delictes d'agressió sexual i assetjament.