El lleure educatiu de qualitat redueix els efectes de la pobresa infantil, segons un informe

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
El lleure educatiu de qualitat i accessible redueix els efectes de la pobresa infantil, segons l'informe 'Què funciona contra la pobresa infantil? Polítiques i programes de lleure educatiu per mitigar la pobresa infantil', de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), Unicef Comitè Catalunya i la Conselleria d'Economia de la Generalitat.
En un comunicat conjunt aquest dimarts, han explicat que l'estudi identifica quins programes de lleure contribueixen més a millorar el desenvolupament, el benestar i les oportunitats dels infants i adolescents en situació de vulnerabilitat.
Així, conclou que les activitats extraescolars de caràcter educatiu i els programes multimodals són els que "presenten una evidència més sòlida" de resultats positius en termes d'inclusió.
"Aquests programes milloren el rendiment acadèmic, la motivació, l'autoestima, les habilitats socioemocionals i la vinculació amb l'escola", i afegeixen que també hi ha resultats positius en els casals, les colònies, els esplais, els caus i altres activitats de lleure estructurat.
L'estudi subratlla que els impactes més positius es donen quan les activitats estan "ben estructurades, tenen una clara intencionalitat educativa i compten amb professionals o adults de referència" que acompanyen els infants.