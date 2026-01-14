Lleonart (Metges de Catalunya): el sector sent que no li "deixen fer bé" la feina

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha assenyalat que els metges tenen la sensació "que no ens deixen fer bé la nostra feina" i que tornen a fer vaga aquest dimecres i dijous davant, en les seves paraules, el maltractament sistèmic de l'administració a les seves condicions laborals i assistencials.
"Si tu tens 55 visites de tres minuts o cinc cada una, si algú ve amb mal de gola, li dius que ibuprofèn. I si no li passa, a urgències. Pot acabar gastant dos o tres recursos sanitaris. Perquè anirà a urgències i després tornarà al CAP. Entrem en una espiral que no treu cap a res", ha dit en una entrevista a 'Vilaweb' recollida per Europa Press.
Ha lamentat que Catalunya sigui la tercera comunitat que pitjor retribueix els seus metges: "A Catalunya som especialment hàbils a estirar el xiclet i intentar tenir un sistema d'excel·lència amb preus de saldo per als treballadors. Han fet bandera de l'eficiència i la gestió empresarial i, com sempre dic, la sanitat no és una fàbrica de xoriços".
Ha assegurat que els metges tornen aquest dimecres i dijous al carrer per protestar davant el "maltractament sistèmic" de l'administració a les seves condicions laborals i assistencials i ha assegurat que les noves generacions de facultatius, textualment, no s'empassen aquests sacrificis per a un suposat potent sistema de salut.
Preguntat per si l'estatut marc propi és la principal reclamació, ho ha afirmat però ha matisat que no és una condició sine qua non tot i que "el pas dels anys ens ha demostrat que hem de tenir un marc propi de negociació i de condicions assistencials i laborals".