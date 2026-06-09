Lleó XIV a la vigília de Barcelona: "Que aquest país sigui un espai acollidor"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 9 juny (de l'enviada especial d'Europa Press, Laura Ramírez) -
El Papa Lleó XIV ha demanat que "aquest país sigui un espai acollidor per a tots" on es respecti "la dignitat" de les persones. Així s'ha pronunciat el Pontífex aquest dimarts, durant la seva homilia a la vigília celebrada a l'Estadi Lluís Companys, en el marc de la seva visita a Barcelona.
"Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats, per buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, perquè aquest país sigui un espai acollidor per a tots, on cadascun és respectat en la seva dignitat de persones i estimat pel que és", ha subratllat en català.
El Papa també s'ha referit als moments de "amargor", de "fracassos", de "por", de "fatiga de creure", de "sofriment" o d'"insatisfacció" i ha utilitzat la metàfora de "les nits".
"També nosaltres estem cridats a no jutjar les 'nits'; no les nits de la nostra vida ni les de l'Església, ni les de la societat que ens envolta", ha precisat. En canvi, ha convidat a "posar-se en camí " i a "deixar-se sacsejar pel vent de l'Esperit".