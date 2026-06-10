Lleó XIV surt del Palau Episcopal de Barcelona cap a la seva visita a una presó

Saluda els fidels: pot ser un dia de pluja però existeix "el sol de la fe"
BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -
El Papa ha sortit del Palau Episcopal de Barcelona aquest dimecres a les 10.15 rumb a la seva visita a la presó de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).
Unes 500 persones esperaven que sortís davant la façana.
El pontífex també anirà aquest dimecres a Montserrat, a l'església de Sant Agustí a Barcelona i a la Sagrada Família.
Poc abans ha sortit al balcó i ha dit "bon dia" en català als qui l'esperaven.
Després ha continuat en castellà per comentar que pot ser un dia de pluja però existeix "el sol de la fe", i els ha acabat donant la benedicció.