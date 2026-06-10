Actualitzat 10/06/2026 11:40

Lleó XIV surt del Palau Episcopal de Barcelona cap a la seva visita a una presó

El papa Lleó XIV
KIKE RINCÓN/EUROPA PRESS

Saluda els fidels: pot ser un dia de pluja però existeix "el sol de la fe"

BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

El Papa ha sortit del Palau Episcopal de Barcelona aquest dimecres a les 10.15 rumb a la seva visita a la presó de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

Unes 500 persones esperaven que sortís davant la façana.

El pontífex també anirà aquest dimecres a Montserrat, a l'església de Sant Agustí a Barcelona i a la Sagrada Família.

Poc abans ha sortit al balcó i ha dit "bon dia" en català als qui l'esperaven.

Després ha continuat en castellà per comentar que pot ser un dia de pluja però existeix "el sol de la fe", i els ha acabat donant la benedicció.

Contador

Articles Relacionats

Lleó XIV s'adreça als interns a Brians 1 i diu que "el passat no condemna el futur"

Contingut patrocinat