Lleó XIV surt de l'església de Sant Agustí abans del seu recorregut cap a la Sagrada Família

David Zorrakino/Europa Press/Pool - Europa Press
BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
El papa Lleó XIV ha sortit de l'església de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona, aquest dimecres a les 17.30, després de reunir-se amb membres de la seva ordre, els agustins.
Havia arribat cap a les 16.30 amb cotxe oficial a l'església, on s'ha reunit amb entitats de la caritat i assistència diocesanes, davant unes 400 persones.
La seva agenda a Catalunya acabarà a la tarda amb un recorregut per la ciutat, amb un tram en papamòbil, que finalitzarà a la basílica de la Sagrada Família, on se celebrarà una missa i beneirà la nova torre de Jesucrist.