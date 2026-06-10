Lleó XIV s'adreça als interns a Brians 1 i diu que "el passat no condemna el futur"

Les preses l'han rebut amb un càntic i dues d'elles han explicat la seva experiència
SANT ESTEVE SESROVIRES (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)
El papa Lleó XIV s'ha reunit aquest dimecres amb 80 interns provinents de tres presons catalanes al Centre Penitenciari Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), als quals ha traslladat que "el passat no condemna el futur, sinó que ens ofereix la possibilitat de canviar les nostres decisions".
Robert Prevost, el primer papa que visita una presó a Espanya, els ha obsequiat amb una iconografia religiosa com a testimoni de la seva visita i ha assegurat que "el Senyor ens permet sempre a tots començar de nou", ja que ser cristià no consisteix a no equivocar-se, sinó en la capacitat d'esmenar-se i de reconciliar-se.
Lleó XIV ha arribat a Brians 1 cap a les 10.45 i ha estat rebut pel ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska; el president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcaldessa de Sant Esteve Sesrovires, Roser Brosed; el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i el bisbe de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Xabier Gómez.
"Quan us vingui la temptació de sentir-vos menys o penseu que no val la pena seguir endavant, alceu la vostra mirada cap a aquell qui, a través de la presència de tantes persones, no deixa mai de mostrar-vos el seu amor i proximitat. Tot i que l'aclaparament i la tristor marquin alguns moments del vostre camí, recordeu que els errors de la vida no determinen la identitat d'una persona", ha dit el pontífex.
"Si confiem en la gràcia divina i ens deixem guiar i transformar per ella, descobrim com en la nostra vida el passat no condemna el futur", ha prosseguit.
I ha afegit: "El Senyor sempre ens permet a tots començar de nou, ja que ser humà, ser cristià, no consisteix a no equivocar-se, sinó a créixer en la capacitat de convertir-se, penedir-se, esmenar-se" i, sobretot, de perdonar.
En arribar a la presó, el Papa ha estat rebut per les internes de Brians que han interpretat la cançó 'Ajuda'm a caminar' i, a continuació, el director de la presó, Jordi Pons, a més del sacerdot redemptor Jesús Bel li han donat la benvinguda agraint-li que hagi trobat un buit per visitar el centre
La Josefina, una de les dues internes que ha dedicat unes paraules al papa Lleó XIV a l'auditori, en què li ha traslladat com la fe cristiana li dona forces per continuar amb la seva vida: "A la presó no estic sola, Jesús em dona força".
"REPRENDRÉ LA MEVA VIDA I CONTINUARÉ UNIDA A DÉU"
La Josefina ha llegit una carta al pontífex en la qual li ha assegurat haver crescut en la fe cristiana: "Déu sempre ha estat present en la meva vida. Em van batejar de petita, vaig fer la primera comunió i la confirmació. Sempre he participat a l'Església. Era casa meva".
Ha reconegut ser una persona impulsiva i des d'aquest sentiment també ha qüestionat Déu, a qui li demanava explicacions per tot: "De vegades encara li pregunto moltes coses, sobretot per l'accident que el meu fill va patir".
De fet, li ha traslladat que fins i tot la seva fe es va arribar a esvair en no entendre per què havia passat aquella desgràcia, però després que el seu fill sobrevisqués, ha afirmat que es va tractar d'una "obra de Déu" i un miracle.
"Jesús em dona força. Em dona vida. I si no fos així, no sé com hauria pogut suportar tot això. Això passarà, sant pare, reprendré la meva vida i continuaré unida a Déu. Continuaré donant gràcies a Déu", ha conclòs la Josefina, que ha abraçat Robert Prevost després de llegir la carta i ha rebut un obsequi per part del pontífex.
"GRÀCIES A LA FE SOC MILLOR PERSONA"
La Montserrat, la segona interna que ha pogut llegir una carta al Papa, ha reconegut haver-li costat molt entendre per què Déu s'havia emportat el seu fill: "Vaig perdre la gràcia i la fe, i he experimentat com el sentiment ha desaparegut. Però a la presó he tornat a creure, gràcies a la fe soc millor persona".
A més a més, ha indicat que Déu li ha regalat la possibilitat de dormir després d'una temporada d'insomni, ja que després d'abraçar una creu va demanar al Senyor que l'ajudés i va ser capaç de dormir 10 hores seguides.
"Vull donar gràcies al Senyor per tot el que ha fet per mi. Espero retrobar-me amb el meu fill al cel", ha expressat emocionada la Montserrat, que també ha rebut un obsequi de Robert Prevost, qui ha abraçat amb força.