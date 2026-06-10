Lleó XIV insta a renunciar a les "paraules feridores" i demana que l'odi cedeixi pas a la pau

L'abat de Montserrat agraeix el seu testimoni "a favor de tot allò humà"
MONISTROL DE MONTSERRAT (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)
El papa Lleó XIV ha demanat aquest dimecres en el seu discurs a l'abadia de Montserrat després de la pregària del Rosari renunciar a "les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies" i que l'odi cedeixi pas a l'esperança i la pau.
En un discurs en el qual ha alternat català i castellà, ha assegurat: "Aprenguem a custodiar i a cultivar l'amor en la família, entre amics, a la feina i a les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi cedeixi pas a l'esperança i la pau".
Ha assegurat que Jesús mostra el camí de la misericòrdia, la reconciliació, la veritat i la mansuetud, però alhora "desemmascara la violència que es pot amagar en paraules i actituds: la crítica que humilia, la condemna que destrueix i l'agressivitat que divideix".
"Aquesta violència amagada es pot revestir moltes vegades d'aparents armadures amb les quals intentem protegir les nostres ferides, les nostres pors o el patiment causat per les injustícies", ha subratllat.
Lleó XIV ha remarcat que la imatge de la Mare de Déu de Montserrat mostra Jesús com un nen indefens a la seva falda, convida a estimar-se els uns als altres: "Deposem avui als seus peus les cuirasses que han endurit a poc a poc el cor".
Ha afirmat que l'esfera que porta la Moreneta convida a reconèixer-se "germans i germanes, on ningú quedi exclòs i on la comunió sigui més forta que tota divisió".
"CONVERSIONS PROFUNDES"
Ha recordat les paraules del seu antecessor, el papa Francesc, sobre la Mare de Déu de Montserrat, i ha afegit que suscita "conversions profundes" com la de Sant Ignaci de Loiola.
Ha afirmat que els murs de l'abadia podrien narrar històries de devoció, gratitud i esperança i que hi han quedat custodiats "les alegries i les penes, els goigs i les llàgrimes de molts fidels i han escoltat les veus celestials" de l'Escolania de Montserrat, concloent el seu discurs amb uns versos del 'Virolai'.
MANEL GASCH
L'abat Manel Gasch ha agraït al pontífex "el seu testimoni a favor de tot allò humà i la radicalitat" de la seva denúncia de la violència per aconseguir un món sense guerres.
"Vull pensar que tots els cristians catalans són aquí presencialment o virtualment i us donen una altra benvinguda a Catalunya a través de Monsterrat", ha expressat.
Gasch ha agraït la companyia de bisbes de fora de Catalunya, i ha dit que, en la seva generositat, Santa Maria de Montserrat "somriu permanentment a tots els qui se li acosten" per acollir tothom.
"La nostra oració és que tothom qui arribi com a visitant se'n vagi com a pelegrí caminant cap a la pàtria celestial", i li ha agraït que clausuri els mil anys de visa monàstica ininterrompuda a l'abadia.
XAVIER GÓMEZ
El bisbe de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Xavier Gómez, ha donat la benvinguda al Papa: "L'acollim amb una abraçada plena d'afecte filial i de comunió eclesial".
"És una alegria immensa rebre'l a la santa muntanya de Montserrat on el poble català i tants pelegrins venen a trobar-se amb Déu sota la mirada de la Moreneta", ha afegit Gómez.