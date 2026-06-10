Lleó XIV ha dinat a Montserrat amb els benedictins, l'Escolania i el bisbe de Sant Feliu

ALBERTO PAREDES-EUROPA PRESS
MONISTROL DE MONTSERRAT (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)
El papa Lleó XIV ha esmorzat aquest dimecres al refectori de l'abadia de Montserrat amb la comunitat benedictina i l'Escolania de Montserrat; el bisbe de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Xabier Gómez; el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i la delegació vaticana, informen a Europa Press fonts coneixedores.
El Papa havia visitat al matí la presó de Brians 1 i després ha anat l'abadia de Montserrat, on ha resat el rosari i ha contemplat la imatge de la Mare de Déu de Montserrat.
A les 14.35 el pontífex ha sortit de l'abadia en direcció a Barcelona, per anar a l'església de Sant Agustí i després a la Sagrada Família.