Lleó XIV destaca l'"esforç i dedicació" de les entitats diocesanes de caritat i assistència

David Zorrakino/Europa Press/Pool - Europa Press
Demana no normalitzar "la solitud i l'abandonament" de la gent gran i acompanyar-los en la vellesa
BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -
El Papa ha destacat aquest dimecres l'"esforç i dedicació" de les entitats diocesanes de caritat i assistència, les quals assegura que treballen amb la consciència que les persones se situen al centre de l'atenció de l'Església i que la caritat és el manament social més important.
Ho ha dit durant la seva intervenció en la trobada amb entitats de la caritat i assistència diocesanes a l'església de Sant Agustí de Barcelona, al Raval, davant unes 400 persones, a les quals ha animat a ser "testimonis creïbles de l'esperança cristiana".
LA CARTA D'EN RENZO
El Papa ha respost durant el seu discurs als dubtes d'en Renzo, de 6 anys, qui li ha llegit una carta en la qual ha preguntat al pontífex si li agrada el futbol; si de petit volia ser Papa i sobre les preocupacions dels seus pares per les dificultats econòmiques.
"Per què hi ha gent a qui li passen coses dolentes i a d'altres no? Per què hi ha tantes persones que viuen al carrer? Ningú no els veu, ningú no els ajuda. Com podem ajudar? Déu vol que hi hagi pobres i rics? Per què hi ha tants avis sols? Cal perdonar sempre?", ha preguntat.
ATENDRE LES "FERIDES I NECESSITATS"
El Papa ha assegurat que cada comunitat eclesial diocesana està cridada a acostar-se a les "ferides i necessitats" dels més petits i vulnerables segons les seves pròpies possibilitats i capacitats, amb discreció, delicadesa i perseverança.
Lleó XVI ha afegit que la caritat evangèlica dona forma i identitat a la vida personal i comunitària de tot cristià, sobretot en els temps actuals, "en els quals sembla haver-se perdut el sentit de la dignitat sagrada de l'ésser humà".
LA IMPORTÀNCIA DELS AVIS
En resposta a en Renzo, el pontífex també ha assenyalat la importància dels avis en les famílies i el seu paper cuidant els nets quan els pares van a treballar: "Amb ajuda i amb dedicació, ajuden els nens a conèixer l'amor a Déu i al proïsme".
Ha cridat a correspondre a l'amor dels avis amb més amor i acompanyar-los en la vellesa igual que ells van cuidar en el seu moment dels altres, i ha demanat no normalitzar "la solitud i l'abandonament" en la vida dels més grans.
"Tinguem el nostre cor obert a tots ells; i encara que no siguin els nostres avis, no permetem que se sentin sols ni desprotegits. Si no volem la solitud per a nosaltres, tampoc no l'hem de permetre als altres", ha dit.
SOBRE SER PAPA
Sobre si de petit volia ser Papa, ha dit que no: "No volia ser Papa ni de jove ni de vell, però quan el Senyor crida...", ha ironitzat.
Ha afegit que amb el temps va anar descobrint que Jesús el cridava a ser sacerdot i que aquest camí "passava per l'ordre de Sant Agustí", i que creu que és més important preguntar-se si es vol ser amic de Jesús que plantejar-se qualsevol altra cosa.
LES ENSENYANCES DE L'ESPORT
Quant al futbol, ha explicat que ell juga a tennis i que de jove va practicar futbol americà, el qual afirma que és "una mica més violent", tot i que ha dit que també va jugar a futbol de defensa amb els seminaristes de Trujillo (Perú) però que no era un golejador.
Ha afegit que el primer Mundial que va seguir va ser el d'Espanya 82, ha reivindicat el valor educatiu i social de l'esport i que el futbol és un esport d'equip: "Un pot ser una estrella però si mai passa la pilota i no deixa que els altres entrin en el joc, probablement perdrà".
LA VISITA A SANT AGUSTÍ
"Em sento a casa, gràcies pel que vosaltres representeu", ha expressat a l'inici de la seva intervenció, en la qual ha explicat que va saber de l'existència de l'església de Sant Agustí de Barcelona el 1984, quan viatjava des de Roma a Lleó, però que estava tancada.
Ha dit que és "bonic trobar una església amb una comunitat d'agustins i amb tantes persones que viuen i lloen Déu i que troben comunitat, acolliment i integració" en aquesta parròquia, que ha celebrat que sí que estigui oberta aquest dimecres.
TESTIMONI
En l'acte hi han intervingut 3 representants de les entitats de caritat i assistència: la secretària general de Càritas Diocesana de Barcelona, Cristina García, ha lamentat que de vegades senten impotència per no arribar a totes les persones, però que no perden l'esperança.
El director d'Obinso, Xavier Agramunt, també ha dit que les seves mans "no aconsegueixen tot el que el cor voldria i ha assegurat que treballen guiats per l'humanisme cristià, mentre que la religiosa d'Adoratriz, Encarna Jordán, ha explicat les dificultats a les quals s'enfronten les dones víctimes de tràfic de persones.
OMELLA
El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha donat la benvinguda al Papa a l'església de Sant Agustí, punt de reunió de la parròquia filipina (que ha rebut un aplaudiment), i li ha explicat que, adossada a l'església, viu la Comunitat de Missioneres de la Caritat de la Mare Teresa de Calcuta.
Ha destacat la presència d'entitats que treballen en l'àmbit caritatiu de l'arxidiòcesi de Barcelona, i ha afirmat que la caritat és "l'expressió concreta d'amor cristià en la cura dels més pobres, necessitats i exclosos" de la societat.
"Compti amb nosaltres per continuar protegint la dignitat de tota persona humana i descobrint el rostre de Jesucrist present a cadascun dels nostres germans més vulnerables", ha conclòs Omella.
ASSISTENTS
A l'acte hi han assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa; el president del Parlament, Josep Rull; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; i els ministres Óscar Puente (Transports) i Ana Redondo (Igualtat).
També hi eren els consellers Ramon Espadaler (Justícia) i Mònica Martínez Bravo (Drets Socials); el rector de la parròquia Faustin John Mlelwa, i la síndica de Greuges de Cataluna, Esther Giménez-Salinas, entre d'altres.