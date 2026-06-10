Lleó XIV destaca l'"esforç i dedicació" de les entitats diocesanes de caritat i assistència

David Zorrakino/Europa Press/Pool - Europa Press
Demana no normalitzar "la solitud i l'abandonament" de la gent gran i acompanyar-los en la vellesa
BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -
El Papa ha destacat aquest dimecres l'"esforç i dedicació" de les entitats diocesanes de caritat i assistència, les quals assegura que treballen amb la consciència que les persones se situen al centre de l'atenció de l'Església i que la caritat és el manament social més important.
Ho ha dit durant la seva intervenció en la trobada amb entitats de la caritat i assistència diocesanes a l'església de Sant Agustí de Barcelona, al Raval, davant unes 400 persones, a les quals ha animat a ser "testimonis creïbles de l'esperança cristiana".
LA CARTA D'EN RENZO
El Papa ha respost durant el seu discurs als dubtes d'en Renzo, de 6 anys, qui li ha llegit una carta en la qual ha preguntat al pontífex si li agrada el futbol; si de petit volia ser Papa i sobre les preocupacions dels seus pares per les dificultats econòmiques.
"Per què hi ha gent a qui li passen coses dolentes i a d'altres no? Per què hi ha tantes persones que viuen al carrer? Ningú no els veu, ningú no els ajuda. Com podem ajudar? Déu vol que hi hagi pobres i rics? Per què hi ha tants avis sols? Cal perdonar sempre?", ha preguntat.
ATENDRE LES "FERIDES I NECESSITATS"
El Papa ha assegurat que cada comunitat eclesial diocesana està cridada a acostar-se a les "ferides i necessitats" dels més petits i vulnerables segons les seves pròpies possibilitats i capacitats, amb discreció, delicadesa i perseverança.
Lleó XVI ha afegit que la caritat evangèlica dona forma i identitat a la vida personal i comunitària de tot cristià, sobretot en els temps actuals, "en els quals sembla haver-se perdut el sentit de la dignitat sagrada de l'ésser humà".
LA IMPORTÀNCIA DELS AVIS
En resposta a en Renzo, el pontífex també ha assenyalat la importància dels avis en les famílies i el seu paper cuidant els nets quan els pares van a treballar: "Amb ajuda i amb dedicació, ajuden els nens a conèixer l'amor a Déu i al proïsme".
Ha cridat a correspondre a l'amor dels avis amb més amor i acompanyar-los en la vellesa igual que ells van cuidar en el seu moment dels altres, i ha demanat no normalitzar "la solitud i l'abandonament" en la vida dels més grans.
"Tinguem el nostre cor obert a tots ells; i encara que no siguin els nostres avis, no permetem que se sentin sols ni desprotegits. Si no volem la solitud per a nosaltres, tampoc no l'hem de permetre als altres", ha dit.
SOBRE SER PAPA
Sobre si de petit volia ser Papa, ha dit que no: "No volia ser Papa ni de jove ni de vell, però quan el Senyor crida...", ha ironitzat.
Ha afegit que amb el temps va anar descobrint que Jesús el cridava a ser sacerdot i que aquest camí "passava per l'ordre de Sant Agustí", i que creu que és més important preguntar-se si es vol ser amic de Jesús que plantejar-se qualsevol altra cosa.
ASSISTENTS
A l'acte hi han assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa; el president del Parlament, Josep Rull; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; i els ministres Óscar Puente (Transports) i Ana Redondo (Igualtat).
També hi eren els consellers Ramon Espadaler (Justícia) i Mònica Martínez Bravo (Drets Socials); el rector de la parròquia Faustin John Mlelwa, i la síndica de Greuges de Cataluna, Esther Giménez-Salinas, entre d'altres.