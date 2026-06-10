Lleó XIV descobreix una placa commemorativa de la seva visita a la Sagrada Família

BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
El Papa Lleó XIV ha descobert una placa commemorativa en català a la façana del Naixement de la seva visita a la basílica de la Sagrada Família de Barcelona per beneir i inaugurar la Torre de Jesucrist.
"10 juny 2026. A la glòria i lloança de Déu, en record del pas de S. S. el Papa Lleó XIV, que va beneir la torre de Jesucrist en el dia de la seva inauguració en el centenari de la mort d'Antoni Gaudí", resava la placa en català.
Aquesta placa se suma a les de les visites de Joan Pau II i a la de Benedicte XVI, que també van visitar la basílica projectada per l'arquitecte Gaudí.
La placa situada al portal de l'Esperança, en la façana del Naixement, recorda la visita de Joan Pau II el 1982, i una altra a l'interior commemora la dedicació de la basílica per part de Benedicte XVI el 2010.