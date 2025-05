Lleó XIV crida a evangelitzar en contextos en què es "ridiculitza" la fe i es prioritzen "diners i poder"

ROMA 9 maig (De l'enviada especial d'Europa Press, Laura Ramírez) -

Lleó XIV ha fet una crida aquest divendres en la seva primera homilia com a pontífex a anunciar l'evangeli en molts contextos actuals en què es considera que la fe és "absurda" per a "persones febles i poc intel·ligents", en què es posa per davant "la tecnologia, els diners, l'èxit, el poder o el plaer" i en què sorgeix un "ateisme de facto" de molts batejats que "redueixen" la figura de Jesucrist a "un superhome".

"Avui abunden els contextos en els quals Jesús és reduït a tan sols una mena de líder carismàtic o de superhome. I això no només entre els no creients, sinó també entre molts batejats, que acaben així vivint en aquest àmbit un ateisme de facto", ha avisat el nou Papa, durant una missa a la Capella Sixtina, amb els cardenals, la primera celebració del seu pontificat.

Així mateix, Lleó XIV ha avisat que "no són pocs els contextos en els quals la fe cristiana és considerada absurda, per a persones febles, poc intel·ligents", contextos en els quals, segons ha indicat, "es prefereixen altres seguretats com la tecnologia, els diners, l'èxit, el poder, el plaer".

Es tracta d'ambients, segons ha afegit, en els quals "no és fàcil anunciar l'Evangeli" perquè "es ridiculitza" el que creu i, com a molt, se'l "suporta o compadeix". Si bé, ha assenyalat que, precisament per aquest motiu, "són els llocs on sorgeix la missió", perquè, segons ha precisat, "la falta de fe comporta drames com la pèrdua del sentit de la vida, l'oblit de la misericòrdia, la violació de la dignitat de les persones en les seves formes més dramàtiques o la crisi de la família".

D'altra banda, el nou Papa s'ha compromès a ser un "fidel administrador" de l'Església. "En particular, Déu, nomenant-me a través del vostre vot a succeir el primer dels apòstols, m'ofereix aquest tresor perquè, amb la seva ajuda, sigui fidel administrador, a favor de tot el cos místic de l'Església", ha subratllat.

D'aquesta manera, segons ha afegit, l'Església és "arca de salvació que navega a través de les marees de la història, far que il·lumina les nits del món". "I això --ha precisat-- no tant gràcies a la magnificència de les seves estructures i a la grandiositat de les seves construccions, com els monuments on ens trobem, sinó per la santedat dels seus membres".

El pontífex ha fet servir al principi de l'homilia l'anglès, la seva llengua materna, que no havia fet servir en la salutació que va adreçar dijous als fidels, quan sí que va fer servir el castellà per adreçar-se als de la Diòcesi de Chiclayo, al Perú, i després ha seguit l'al·locució en italià, com també va fer dijous.