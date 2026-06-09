Lleó XIV beneirà les ambulàncies de sor Lucía Caram

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
MADRID 9 juny (EUROPA PRESS) -
El papa Lleó XIV beneirà aquest dimarts cap a les 18.00 hores les ambulàncies de la religiosa sor Lucía Caram, segons han confirmat a Europa Press fonts de l'arquebisbat de Barcelona.
La benedicció tindrà lloc abans que el pontífex es dirigeixi a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on presidirà una vigília, segons han precisat les mateixes fonts.
Lleó XIV ha aterrat aquest dimarts a Catalunya per a la segona part de la seva visita a Espanya, que va començar dissabte passat a Madrid i s'estendrà fins divendres vinent quan s'acomiadarà del país des de Tenerife.