Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família alternant català i castellà

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
El Papa Lleó XIV ha beneït aquest dimecres la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona des del punt central de la ferradura de la façana del Naixement alternant català i castellà.
El Papa, que ha alternat el català amb el castellà en la seva visita apostòlica a Catalunya, ho ha repetit en l'acte litúrgic de la benedicció de la Torre de Jesús amb la part inicial i final en català.
"Amb cor agraït, donem lloança a Déu, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, 'l'arquitecte de Déu', dedicada al nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu, misteri de misericòrdia i de salvació", ha començat el Papa.
Ha demanat que els fidels en dirigir la mirada la creu que corona la basílica "aconsegueixin els fruits de la salvació i donin testimoni de l'alegria que, des d'aquest arbre de la vida, ha arribat al món sencer".
La basílica de la Sagrada Família compta amb 18 torres, 12 campanars dedicats als apòstols -dels quals queden per construir els de la Glòria-- i 6 cimborris centrals, la torre de Maria, les dels quatre evangelistes i la de Jesucrist, culminada aquest any amb la col·locació de la creu i amb 172,5 metres d'altura.