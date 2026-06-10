Lleó XIV beneeix més de 100 nadons en 24 hores a Barcelona

ALBERTO PAREDES-EUROPA PRESS
BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
El papa Lleó XIV ha beneït més de 100 nadons en amb prou feines 24 hores a Barcelona, segons han informat aquest dimecres els organitzadors de la visita en un comunicat.
"En amb prou feines vint-i-quatre hores, el sant pare ha beneït més de 100 nadons des de l'inici de la seva etapa a Barcelona, tant en arribar a la vigília d'ahir a Montjuïc com en arribar a Montserrat, avui", expliquen.
Les mateixes fonts s'han referit a la "preferència del sant pare, durant el seu desplaçaments, tant en papamòbil com en cotxe tancat, per beneir nens i nadons".