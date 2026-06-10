Lleó XIV agraeix a Catalunya rebre "tantes persones d'altres països" i integrar

ALBERTO PAREDES-EUROPA PRESS
Celebra "l'alegria, entusiasme i profund sentit de fe" durant tot el viatge
MONISTROL DE MONTSERRAT (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)
El Papa ha donat aquest dimecres les "gràcies a Catalunya per haver rebut tantes persones d'altres països, que ensenya com integrar tothom en una única família".
Ho ha dit al balcó de l'abadia de Montserrat al final del seu acte públic, i ha donat les gràcies als fidels i als germans benedictins que acullen els pelegrins.
Les seves primeres frases han combinat català i castellà: "Germans i germanes, bon dia. Gràcies per ser aquí".
Després, en castellà, ha donat les "gràcies per aquesta manifestació de fe, tots units en una sola família, amb aquesta acollida de la nostra mare Maria, la Mare de Déu de Montserrat".
"ÉS MARIA QUI ENS ACOMPANYA"
"És Maria qui ens acompanya, Maria, és aquesta expressió d'amor matern que ens acompanyarà sempre", ha afegit.
També ha celebrat l'acollida durant tot el viatge: "L'alegria, entusiasme, profund sentit de fe que estem veient aquests dies".
"Primer a Madrid, aquests dies Barcelona i Catalunya, i després les Canàries, tot Espanya omple de fe, d'amor, omple d'aquest desig de donar gràcies a Déu i d'estar units", ha insistit.
"LA FE DONA VIDA I LA FE DONA ESPERANÇA"
En adreçar-se als fidels que han pujat a l'abadia, el pontífex ha destacat que "la fe dona vida i la fe dona esperança".
Després de les paraules del Papa i la seva benedicció, molts dels centenars de fidels concentrats davant l'abadia han cridat 'Papa León, te queremos un montón'.