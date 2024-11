Lleida treballa per coordinar l'ajuda ciutadana a les víctimes de la dana a València

LLEIDA 1 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Lleida ha constituït aquest divendres un grup de treball per organitzar la resposta solidària de la societat lleidatana amb les víctimes de les inundacions per la dana a la Comunitat Valenciana, en coordinació amb les indicacions dels organismes oficials, informa en un comunicat.

S'ha acordat organitzar a la ciutat una recollida d'aliments bàsics i productes d'higiene i s'han definit els protocols que se seguiran per fer possible tant la recollida com el transport i emmagatzematge del material, amb la participació de voluntaris, empreses i entitats.

La previsió és iniciar aquesta recollida dimarts vinent en diferents punts de la ciutat i així garantir l'eficàcia i utilitat dels esforços dels ciutadans d'acord amb les indicacions de les administracions, segons ha dit la tinent d'alcalde i regidor de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón.