Lleida tanca les piscines municipals i els accessos al riu Segre per la crescuda del cabal

LLEIDA 12 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Lleida ha tancat totes les piscines municipals i els accessos al riu Segre al seu pas per la ciutat, com el pas de vehicles i de vianants entre el pont de Pardinyes i les comportes de Granyena, per la crescuda del seu cabal.

Seguint les indicacions de Protecció Civil, la Guàrdia Urbana ha tancat els punts que permeten l'accés al marge esquerre del riu, informa la Paeria en un comunicat.

També ha suspès una activitat esportiva prevista a les 17 en el pavelló municipal de Pardinyes i l'ecoactivitat 'A la Mitjana també es fa fosc' prevista per a les 20.30.