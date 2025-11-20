Lleida s'adhereix al Pacte Nacional per la Llengua

LLEIDA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Lleida s'ha adherit aquest dijous al Pacte Nacional per la Llengua, un cop l'alcalde Fèlix Larrosa ha entregat el decret signat i emmarcat al conseller de Política Lingüística de la Generalitat, F. Xavier Vila.
Larrosa ha anunciat que la Paeria crearà el 2026, "per primera vegada en la història", una unitat tècnica específica de política lingüística dins l'estructura municipal, donant continuïtat a la tasca de la comissionada d'alcaldia per la Llengua, informa la Conselleria en un comunicat d'aquest dijous.
Vila, per la seva banda, ha destacat que Lleida té una implicació "pionera i activa" en la política lingüística de Catalunya, i ha dit, textualment, que tant de bo cada vegada més municipis segueixin el camí de la Paeria.