Lleida retira al presumpte autor d'un doble crim masclista una condecoració que li va atorgar el 2015

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
La Paeria de Lleida ha culminat el procediment per retirar al presumpte autor del doble crim masclista a Rubí i Castellbisbal (Barcelona) la Medalla de Santa Cecília per mèrits professionals que la Guàrdia Urbana de la ciutat li va atorgar el 2015, segons ha informat en un comunicat aquest dijous.
El presumpte autor del doble crim masclista és un comissari del Cos Nacional de Policia (CNP) que es va jubilar el gener del 2023 i que presumptament va assassinar la seva parella i exparella i després es va suïcidar, en un episodi que els Mossos d'Esquadra investiguen com un nou cas de violència masclista.
"Mantenim la nostra posició de tolerància zero cap a qualsevol violència masclista o delicte contra les dones i, per tant, no hi pot haver cap reconeixement a qui vulnera la dignitat de les dones", ha afirmat la tinent d'alcalde de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón.