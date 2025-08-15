Lleida presenta la II Jornada de Prostitució i explotació sexual de dones, nenes i nens

BARCELONA 15 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Lleida ha presentat el programa de la II Jornada de Prostitució i explotació sexual de dones, nenes i nens, que en aquesta edició tractarà la prevenció del consum de pornografia i prostitució en l'era digital, informa aquest divendres en un comunicat.
Sota l'organització de la Regidoria de Polítiques Feministes, se celebrarà el 23 de setembre en la Fundació Orfeó Lleidatà, amb la ponència 'La nova prostitució encoberta: sugar dating, only fans i fals empoderament', a càrrec del canal de comunicació feminista Towanda Rebels, com a acte central.
Després de la conferència es mostraran bones pràctiques en aquest àmbit, tractant temes com la prevenció de violències sexuals i la pornografia i sexualitat en adolescents, i la jornada tancarà amb el monòleg 'Divina Comèdia', a càrrec de Patricia Sornosa.