Lleida obre el seu primer MangaCon com a fira del manga, anime i videojocs

La Mangacon de Lleida en la seva primera jornada
LLEIDA 13 set. (EUROPA PRESS) -

La primera edició de la fira del manga, l'anime i els videojocs MangaCon Lleida ha obert aquest dissabte al pavelló 4 de la Fira de Lleida.

S'hi poden trobar productes vinculats al còmic, novel·les gràfiques i pel·lícules d'animació de la cultura japonesa; a més de tallers, concursos, zones de joc i actuacions de cantants de música animi, informa la Paeria en un comunicat.

L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha destacat en visitar la fira la importància d'obrir-se a "noves oportunitats en sectors emergents, en col·laboració amb iniciatives privades especialitzades".

