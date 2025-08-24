Lleida impulsa un model de centres sènior amb opció de menjador per combatre la solitud

LLEIDA 24 ago. (EUROPA PRESS) -
La Paeria de Lleida ha engegat una iniciativa per dinamitzar els centres sènior municipals amb un nou servei de menjador, per afavorir la seva funció social i comunitària i així combatre la solitud de la gent gran.
El projecte es concep per, a més de garantir una alimentació adequada, convertir el menjador en un espai de trobada, observació i interrelació, explica l'Ajuntament en un comunicat aquest diumenge.
Segons el tinent d'alcalde i regidor d'Acció i Innovació Social i Gent Gran, Carlos Enjuanes, "el moment de menjar és una oportunitat per detectar necessitats, prevenir l'aïllament i fomentar la convivència entre generacions".
Es preveu que al setembre s'organitzin sessions informatives amb les juntes de les diferents llars de gent gran i que es faci una prova pilot amb empreses de càtering per provar el funcionament i adequació del servei.
El projecte es desplegarà de manera flexible i adaptada i, en els centres en què s'acabi implementant, podrà integrar també familiars, joves i persones cuidadores.
El consistori ha pressupostat la licitació en 307.859,04 euros anuals, amb una durada prevista de tres anys prorrogable per un any més.