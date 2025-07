Lleida, en avís taronja de l'Aemet aquest dissabte per tempestes

Fins a 35 províncies en avís per calor i tempestes, amb tres CA en nivell taronja

MADRID, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 35 províncies estaran aquest dissabte en avís per altes temperatures, pluges, tempestes, vent i onades, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). En concret, hi haurà avisos taronja per tempestes a Osca (Aragó) i Lleida (Catalunya); per calor a Còrdova i Jaén (Andalusia); per onades a Gran Canària i Tenerife i, per vent, a La Gomera (Canàries).

A la Comunitat de Madrid, on se celebrarà la desfilada de l'orgull, hi haurà avís per calor i una màxima prevista de 36ºC.

La resta d'avisos per altes temperatures estaran a Granada i Sevilla (Andalusia); Zaragoza (Aragó); Mallorca, Eivissa i Formentera (Balears); Àvila (Castella i Lleó); Albacete, Ciudad Real, Conca i Toledo (Castella - la Manxa); Girona i Lleida (Catalunya); Càceres i Badajoz (Extremadura); Pontevedra (Galícia); Metropolitana i Henares i Sud, Vegues i Oest (Comunitat de Madrid); Vega del Segura (Regió de Múrcia); Alacant i València (Comunitat Valenciana); Gran Canària, La Palma, La Gomera, El Hierro i Tenerife (Canàries).

A més, es registraran en avís per pluges i tempestes a Osca (en nivell taronja per pluges), Terol i Saragossa (Aragó); Burgos, Lleó i Sòria (Castella i Lleó); Conca i Guadalajara (Castella - la Manxa); Barcelona, Girona i Lleida (en nivell taronja per pluges) (Catalunya); Ribera de l'Ebre de Navarra (Comunitat Foral de Navarra); Ribera de l'Ebre de La Rioja i Ibèrica de La Rioja (La Rioja); Castelló i València (Comunitat Valenciana).

Al seu torn, es donaran avisos només per tempestes a Palència, Valladolid i Zamora (Castella i Lleó); i Albacete (Castella - la Manxa); i per vent i onades a Gran Canària, La Palma, La Gomera, El Hierro i Tenerife (Canàries); a Gran Canària i Tenerife en nivell taronja per onatge i a La Gomera per vent.

L'Aemet ha assenyalat que l'ambient inestable continuarà aquest dissabte a la meitat nord i est peninsular. Per zones, hi haurà abundant nuvolositat d'evolució diürna a l'interior de la Península, menys probable al sud-oest, i poc nuvolós o buidat a les Balears. Així mateix, s'esperen cels nuvolosos o molt nuvolosos de nuvolositat baixa a l'interior del Cantàbric i Galícia i precipitacions febles que tendiran a remetre.

Durant la tarda s'esperen tempestes en àrees de muntanyes i zones pròximes de la meitat nord i terç est peninsular amb probables ruixats forts als Pirineus, Cantàbrica del Lleó i nord del Sistema Ibèric. Mentrestant, a les Canàries, es registraran cels buidats al sud i intervals nuvolosos al nord i calitja a nivells alts.

Pel que fa a la temperatura, l'organisme estatal ha assenyalat que les màximes estaran en lleuger ascens al sud-est, Llevant i les Balears i en descens en la resta menys acusada al litoral cantàbric i sud-oest peninsular. Així, els valors es mantindran significativament alts i superaran els 34-36ºC en depressions del nord-est peninsular, interior de la meitat sud peninsular excepte punts muntanyencs i zones dels arxipèlags.

En canvi, les mínimes no experimentaran canvis significatius i per tant no es preveu que descendeixin de 20ºC en depressions del nord-est peninsular, litorals mediterranis i a la meitat sud excepte peninsular a les serres del sud-est.

D'altra banda, el pronòstic recull que bufaran vents de fluixos a moderats a la Península i les Balears amb predomini de la component nord a la meitat nord i les Balears, de l'oest i sud a la meitat sud i de component est a Alborán. Seran més intensos de component nord o nord-est al litoral gallec, on es preveuen intervals de fort vent. Així mateix, no es descarten ratxes molt fortes de vent associades a les tempestes a la meitat nord. Paral·lelament, a les Canàries, hi haurà alisi moderat amb intervals de vent fort i probables ratxes molt fortes a zones exposades.