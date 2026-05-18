La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló del Llibre de Torí 2027

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
La literatura catalana serà la convidada d'honor del Saló Internacional del Llibre de Torí (Itàlia) 2027, un dels principals del sector editorial europeu, segons s'ha anunciat en la clausura de l'edició d'enguany.
La literatura catalana succeeix Grècia com a convidada d'honor, una distinció que en els darrers anys també han tingut els Països Baixos, la llengua alemanya, Albània, la llengua espanyola i França.
El saló va celebrar la primera edició el 1988 i la passada edició va comptar amb més de 230.000 visitants, prop de 1.000 expositors i 2.500 activitats.
La presència del convidat d'honor es concreta en un estand d'uns 150 metres quadrats amb un petit escenari, la participació d'entre 15 i 20 autors, la participació d'editors al Right Centre, la part professional de la fira, i activitats complementàries a la ciutat.
En els darrers cinc anys, la literatura catalana ha guanyat presència en el mercat italià amb més de 180 traduccions.